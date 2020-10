Mesotelioma da amianto, morto un altro operaio delle ex Ogr

L'associazione vittime esposti all'amianto fa sapere che un altro operaio delle ex Org di Bologna, Luciano Tonioni, è morto, in seguito a un mesotelioma.

Tonioni aveva compiuto 77 anni nel marzo di quest’anno. Il tumore gli era stato diagnosticato solo nel gennaio di quest'anno, poco prima del lockdown.

"Luciano aveva subito l’esposizione alle fibre di amianto lavorando con la mansione di lamieraio dal 1972 al 1978 nello stabilimento Ogr di Bologna in Via Casarini" precisa in una nota l'associazione che raccoglie vittime e familiari degli esposti all'amianto.

"Anche lui vittima dell’inosservanza delle leggi per la tutela della salute dei lavoratori, della mancata informazione sui rischi dell’amianto, del mancato uso delle necessarie protezioni individuali e collettive. Il suo destino è stato accomunato a quello delle centinaia di suoi colleghi già deceduti in questi anni, come certificato dal lavoro epidemiologico della Ausl di Bologna" precisa Avefa. "E’ una strage che sembra non finire, un dolore che si rinnova ogni volta e che lascia ferite in un’intera comunità, i suoi familiari e sua moglie Litiana, gli amici ed i compagni di lavoro, l’Associazione AFeVA di cui faceva parte".

I funerali di Tonioni si terranno a Castel San Pietro venerdì 9 ottobre 2020, nella mattinata

"Ricordando Luciano -continua l'associazione- sproniamo le istituzioni a dare le urgenti risposte in termini di ricerca scientifica per cure efficaci per il mesotelioma e le altre patologie asbesto-correlate, per la celere realizzazione dell’organizzazione sanitaria regionale per la presa in carico dei pazienti affetti da mesotelioma. Ancora una volta l’elaborazione del lutto passa per l’azione consapevole per modificare la realtà e creare condizioni di lavoro sicure e di cura dei cittadini".