Metanfetamine nella valigia: latitante fermato alla frontiera

Era ricercato dal 2014, ma è stato fermato alla frontiera. Un cittadino polacco residente in Germania, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2014 dalla procura della Repubblica di Bologna per il reato di furto, è stato arrestato nei giorni scorsi dopo essere stato fermato a bordo di un bus di linea partito proprio dalla Germania e diretto a Milano.

Come riferisce Milano Today, al momento dei controlli alla frontiera, i funzionari delle dogane di Ponte Chiasso e i militari della finanza si sono insospettiti per il suo atteggiamento e hanno così deciso di approfondire. A incastrare l'uomo è stato il fiuto del cane antidroga Anima, che ha trovato nel suo bagaglio - nascosti all'interno di una busta di plastica - 80 grammi di metanfetamine.

Dopo aver identificato il passeggero - che è stato denunciato a piede libero per il possesso della droga -, doganieri e finanzieri hanno verificato che era anche ricercato per l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2014 dalla procura della Repubblica di Bologna per il reato di furto. Per lui sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Como.