Meteo, allerta arancione: forti temporali e grandine previsti nel pomeriggio

Maltempo in arrivo. Secondo quanto previsto dall'ultimo bollettino della portezione civile, forti temporali con grandine sono previsti per il pomeriggio di ogggi.

L'allerta arancione è stata emeanata per tuto il territorio regionale: piogge e temporali di moderata/forte intensità,con accumuli puntuali nel pomeriggio e sera anche superiori a 70 mm in 3 ore in tutta l'Emilia e parte della Romagna.

"I fenomeni temporaleschi saranno associati a fulminazioni -si legge nel bollettino- con raffiche di vento forte ed eventi grandinigeni. Nel corso della giornata si prevede anche una ventilazione sostenuta, con valori superiori a 60 km/h (Beaufort 8), sulversante appenninico centro-occidentale.