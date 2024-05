Maltempo, allerta arancione in Appennino. Scuole chiuse a Valsamoggia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel pomeriggio e nella serata di ieri, lunedì 20 maggio, intensi temporali hanno riguardato buona parte del centro e del nord Italia. A Valsamoggia, secondo la stazione meteorologica locale, in tre ore sono caduti 80 millimetri d'acqua, la stessa quantità attesa in tre mesi. Il torrente Samoggia è esondato in alcuni punti e per questo le scuole, oggi, sono rimaste chiuse.

Allerta meteo

Nei Comuni di Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambo e Monghidoro la Regione Emilia-Romagna ha diramato l’allerta meteo arancione per quanto riguarda vento e piene dei fiumi. Il Samoggia è infatti ancora a livello 3, ultimo livello prima dell’esondazione. L'allerta è valida per tutta la giornata di oggi, anche se le previsioni meteo indicano un generale rasserenamento durante la giornata.

Il lavoro dei vigili del fuoco

Nella notte, i vigili del fuoco hanno lavorato sulle colline di Valsamoggia insieme ai volontari di Bazzano, San Giovanni e Medicina. È stato necessario l’intervento dei sommozzatori, che hanno recuperato alcune persone intrappolate nelle auto o in casa propria a causa delle piene dei torrenti, che hanno anche distrutto alcuni ponti per l’accesso in alcune proprietà private. Si registra anche un danno esteso a una condotta dell'acqua a Castelletto a causa del quale il servizio è interrotto da ieri sera.