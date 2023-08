Meteo, domani bollino rosso per Bologna: in arrivo anche temporali

Allerta meteo, ma anche bollino rosso per il caldo. Nuova circonvoluzione meteorologica per Boloogna e provincia: la protezione civile ha emenato una allerta gialla per temporale per le prossime 24 ore, mproprio mentre il ministero della saluta ha fatto sapere che anche le Due Torri saranno colpite dall'ondata di calore che sta attraversando il Paese e che durerà almeno fino a metà della settimana prossima.

Per oggi bollino rosso Bolzano, Brescia e Firenze, città che mantengono il massimo livello di rischio almeno fino a venerdì prossimo. A raggiungere questo livello di rischio per le ondate di calore saranno, da venerdì 18, anche Bologna e Perugia, oggi e domani con bollino arancione. Del pari, nella giornata di giovedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sul settore centro-occidentale della regione e sulle pianure settentrionali. Possibili anche locali temporali ad evoluzione diurna sulle rimanenti zone di crinale appenninico. Nella giornata di venerdì 18 agosto non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, tuttavia non si escludono temporali sparsi di breve durata sul settore orientale e fascia appenninica, con possibili effetti associati occasionali.