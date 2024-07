Bomba d'acqua su Bologna, un albero caduto in tangenziale e disagi in città

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora disagi causati dal maltempo e dalla bomba d'acqua che si è abbattuta su Bologna. Sono tante le chiamate ricevute dai vigili del fuoco e dalla Polizia Locale dopo la pioggia torrenziale che si è abbattuta su Bologna nel pomeriggio.

Tra le richieste di intervento, la più urgente riguarda la tangenziale. Un albero è caduto sulla strada, tra l’uscita 4 e l’uscita 5, non lontano dallo svincolo per l’aeroporto Marconi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno sgombrato la carreggiata per permettere al traffico di riprendere regolarmente.

Tante le chiamate anche per altre zone della città. Anche la Polizia Locale è intervenuta per rimuovere alcuni rami in via Marcantonio Raimondi, in zona Navile e in viale Gozzadini angolo via Santa Chiara. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Tante anche le segnalazioni legate a tombini che non riescono a far defluire l’acqua piovana, in particolare nel centro storico.