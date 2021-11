Meteo Bologna: le previsioni della settimana

Dopo il maltempo del fine settimana, queste le previsioni di 3bmeteo per i prossimi giorni. Sul Mediterraneo rimane attiva una circolazione depressionaria che condizionerà il tempo della nuova settimana. Lunedì ancora in compagnie delle piogge, in attenuazione dal pomeriggio a partire dai settori emiliani. Martedì un nuovo peggioramento raggiunge la Romagna, tempo più asciutto sull'Emilia dove peggiora solo a fine giornata. Mercoledì il minimo di bassa pressione trasla verso Nord impegnando ancora la Romagna mentre deboli fenomeni potranno raggiungere anche l'Emilia.

LUNEDI': La perturbazione dei giorni scorsi interessa ancora la nostra regione rinnovando condizioni di maltempo con molte nubi e piogge sparse. Migliora nel pomeriggio a cominciare dalle pianure lungo il Po, a fine giornata un po' su tutta la regione, salvo ultimi fenomeni in Appennino. Venti moderati/tesi dai quadranti nord-orientali .Zero termico nell'intorno di 2250 metri. Mare mosso. Temperature perlopiù stabili.

MARTEDI': Dopo un avvio di giornata con molte nubi e tempo asciutto, un fronte caldo risale dalle regioni del medio adriatico apportando un nuovo peggioramento sulla regione, con piogge in estensione dalla Romagna verso L'Emilia. Temperature in ulteriore calo, clima pienamente autunnale. Venti in rinforzo, tesi tra NE e NO sulla Romagna. Mari da mossi a molto mossi.

MERCOLEDI': sulla regione insiste una circolazione depressionaria che anche oggi richiama umide correnti orientali responsabili di nubi e piogge più decise sulla Romagna. Solo pioviggini sull'Emilia. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti moderati/tesi da NNO sulla Romagna. Mari fino a molto mossi.