Maltempo, nuovi temporali in arrivo: diramata l'allerta meteo

Il territorio bolognese dovrà far fronte a una nuova ondata di maltempo con forti temporali previsti per la giornata di domani, 22 maggio. Lo ha annunciato la Protezione Civile che ha diramato l’allerta gialla: “Permarranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica – si legge nel bollettino dell’Arape – con possibili effetti e danni associati”.

La pioggia non darà tregua né agli Appennini né alla pianura dove peraltro sono previsti “possibili innalzamenti dei livelli idrometrici” dei fiumi. Il nubifragio delle scorse ore ha già causato l’esondazione in più punti del Samoggia e alcuni affluenti, e allagamenti diffusi a Bazzano, Monteveglio e Castello di Serravalle. Ci sono stati feriti e danni a case e infrastrutture ancora non quantificate, disagi alla viabilità e zone in cui la rete idrica è stata danneggiata e sospesa. Il corso d’acqua principale si trova sotto stretta osservazione dopo che il suo livello idrometrico aveva superato la soglia di allerta massima a causa delle violente precipitazioni.

“Sul settore collinare e montano sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente”, prosegue il bollettino, mentre “sugli Appennini centrali e orientali sono previsti venti di burrasca moderata con velocità tra i 60 e gli 80 km/h”.