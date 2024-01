Corse ogni 10 minuti e autobus elettrici: ecco come sarà il Metrobus

Era stato annunciato ormai tre anni fa ma ora almeno la prima linea Bologna-Baricella si farà. Ieri, infatti, il Metrobus ha ricevuto un finanziamento di 27,4 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo e coesione cofirmato Regione Emilia-Romagna e Governo. La rete Metrobus sarà composta da sette corridoi metropolitani non serviti dall'Sistema ferroviario metropolitano, su cui i bus viaggeranno corsie riservate con semafori a priorità.

"La prima linea Metrobus sulla linea Bologna-Baricella sarà organizzata con due servizi - spiega la Città metropolitana - uno ad 'alta velocità' e uno ad 'alta capacità'". Il primo "permetterà di percorrere l'intera tratta (26 chilometri) in meno di 40 minuti, con 18 fermate nei punti principali". Saranno 86 le corse giornaliere, con una frequenza di 10 minuti nelle ore di punta e 30 minuti nel resto della giornata. Il servizio ad "alta capacità", invece, collegherà i "Bologna e Granarolo (oltre 12 chilometri) in 25 minuti, con servizio in tutte le attuali 17 fermate extraurbane attuali, comprese quelle non servite dal Metrobus veloce". Le corse giornaliere saranno 68, con una frequenza di 15 minuti nelle ore di punta e 30 minuti nel resto della giornata.

Gli autobus saranno tutti elettrici, mezzi snodati da 18 metri con allestimenti interni "ad elevato comfort". Il Metrobus correrà sulle strade esistenti ma sono comunque previsti interventi per migliorare il servizio come la riqualificazione degli spazi, la realizzazione di corsie riservate, la modifica della circolazione in alcuni tratti (svolte, incroci), l'introduzione di semafori con priorità, la protezione degli attraversamenti pedonali, la riqualificazione di tutte le banchine e l'installazione di nuove pensiline. Previste anche nuove piste ciclabili, connesse tra loro, per collegare il Metrobus alla Bicipolitana.