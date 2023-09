Ecco ‘Metropolis’, la tre giorni di Coalizione Civica: casa, lavoro e ambiente i temi al centro degli incontri

Parte oggi la terza edizione di Metropolis, la tre giorni organizzata da Coalizione Civica. Molti i temi trattati: dal lavoro all’ambiente, dall’educazione all’affettività al problema della casa, passando per l’insostenibilità del fast fashion fino ai nuovi orizzonti del trasporto pubblico. Tanti, e importanti, gli ospiti che saranno presenti.

“Il titolo di quest’anno è 'Futuro Prossimo': l’idea – dice Emily Clancy, vicesindaca di Bologna – è quello di dare centralità ad alcuni temi di cui la politica deve occuparsi nell’immediato futuro e già nel presente. Il primo appuntamento è un’assemblea con amministratrici e amministratori della Città Metropolitana appartenenti a liste rossoverdi e vicine al nostro orientamento. I temi trattati saranno attuali, in linea con alcuni tra i nodi contemporanei più importanti: ci saranno lavoratrici de La Perla, lavoratori e lavoratrici della Marelli di Crevalcore e altre realtà che ci sostengono e che sosteniamo, come l’Anpi e il comitato per il ‘no’ all’autonomia differenziata. La finalità è di avere una discussione tra realtà in qualche modo unite, ma anche di dare visibilità ad alcune delle lotte che ora sono in corso sul nostro territorio”.

Tutti gli incontri si svolgeranno dal 28 al 30 settembre al CostArena, in via Azzo Gardino 48. L’assemblea pubblica, primo appuntamento della manifestazione, sarà alle ore 18.30. Alle 21.15, poi, un dibattito sulla casa “che definisce la cifra di ciò che vorremmo fosse la tre giorni - continua Clancy -, ovvero un momento in cui una piattaforma civica come la nostra pone temi al centro della politica non solo locale ma anche nazionale”. Infatti, attorno allo stesso tavolo per parlare di politiche abitative ci saranno due segretari di partito, come Elly Schlein (Partito Democratico) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), oltre che Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. All’incontro parteciperà la stessa Clancy e a moderarlo ci sarà il giornalista Luca Telese. “L’idea – prosegue la vicesindaca – è quella di chiedere loro di creare una convergenza sul tema casa come si è fatto sul salario minimo. Come a dire: la casa è un’emergenza, soprattutto nelle città ad alta tensione abitativa. I comuni mettono in campo azioni straordinarie, ma abbiamo bisogno che anche a livello nazionale si faccia lo stesso”.

Metropolis, il programma completo

Giovedì 28 settembre

Ore 18 – Inizia la festa!

Ore 18.30 – “Bologna Metropolitana”: Confronto tra attivist?, cittadin?, amministratori e amministratrici del (e sul) territorio metropolitano

Ore 21.15 – “A casa tutt* bene?”: Le prospettive dell’abitare nelle città ad alta tensione abitativa. Con Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Francesco Silvestri, Emily Clancy. Modera Luca Telese.

Venerdì 29 settembre

Ore 17.30 – “A parlar l’amore comincia tu”: Laboratorio pratico-politico per interrogarsi insieme sulle relazioni, l’affettività, l’amore in cui ragazzi e ragazze dialogano con gli adulti. A cura di Francesca Lupo e Agnese Doria.

Ore 19.00 – “Un pensiero che sa di felicità”: Confronto su bisogni, necessità ed emergenze in ambito giovanile. Con Fabio Bonifacci, Stefano Costa, Milena Fugazzaro, Max Ulivieri. Modera Porpora Marcasciano.

Ore 21.00 – “Un reddito ci vuole ma non ci basta”: Dal salario minimo alla precarietà, dalla redistribuzione al welfare. Perché dobbiamo contrastare le politiche sociali del governo Meloni. Con Alberto Campailla, Giulia Massolino, Enrica Morlicchio, Francesca Re David, Massimiliano Rubbi. Modera Paolo Brugnara.

Sabato 30 settembre

Ore 16.00 – “La moda (in)sostenibile”: I danni del fast fashion e la crescita di un consumo consapevole. Con Paolo Foglia, Giorgia Palmirani, Andrea Raic. Modera Marina D’Altri.

Ore 18.30 – “Aumentare le ambizioni di lotta al cambiamento climatico”: Dalle città alle regioni per un Europa ad impatto climatico zero. Con Susanna Corti, Lorenzo Fioramonti, Anna Grazia Maraschio, Eric Piolle, Emily Clancy. Modera Luca Basile.

Ore 19.00 – Cena Benefit per la cooperativa GFF (GKN) – Posti esauriti.

Ore 20.30 – “Trasporto pubblico, da costo a opportunità di sviluppo”. Con esperti locali e nazionali, in collaborazione con Pillole di Tram. Modera Simona Larghetti.

Nel corso di Metropolis potrete inoltre partecipare a uno Swap Party (attivo per tutto il pomeriggio di sabato) e al mercatino di libri a offerta libera allestito permanentemente negli spazi del CostArena.