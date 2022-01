Ultimo saluto a Michele Ammendola, commozione alla camera ardente allestita all'Estragon | FOTO

E' il giorno della commozione e del ricordo. Già dalle 9 del mattino sono in diversi a sfilare alla camera ardente allestita all'Estragon per dare l'ultimo saluto a Michele Ammendola, esponente di spicco del mondo del sociale e dell'associazionismo, che è venuto a mancare per un malore improvviso lo scorso 8 gennaio, all'età di 46 anni.

Dopo la cerimonia laica in via Stalingrado, si terranno i funerali presso la Chiesa di San Michele, in via Badini 2 a Quarto Inferiore.

Michele, l'anima della pizzeria etica del Pilastro

Originario del napoletano, Michele era l'anima della pizzeria etica "Porta Pazienza" al Pilastro, dove si coniugavano l'utilizzo di prodotti coltivati nelle terre confiscate alle mafie e il reinserimento e l'avviamento al lavoro di giovani in difficoltà e con disabilità.

Bologna Today lo aveva incontrato diverse volte per rilanciare le sue idee e i suoi progetti: l'ultima, la scorsa estate, quando, dopo le difficoltà legate alla pandemia, la pizzeria aveva rischiato la chiusura, ma Michele e i suoi collaboratori organizzarono il crowdfunding per acquistare e attrezzare un food truck. Anche in questo caso, missione compiuta.

Raccolta fondi