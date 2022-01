Addio a Michele Ammendola: martedì la cerimonia all'Estragon, poi i funerali a Quarto

Dolore grande per tutta la città per la scomparsa di Michele Ammendola, esponente di spicco del mondo del sociale e dell'associazionismo.

Martedì 11 gennaio, si terrà una cerimonia laica dalle ore 9.00 all'Estragon, in via Stalingrado 83, poi i funerali alle 11.00 presso la Chiesa di San Michele, in via Badini 2 a Quarto Inferiore.

Originario del napoletano, 46 anni, Michele era l'anima della pizzeria etica "Porta Pazienza" al Pilastro, dove si coniugavano l'utilizzo di prodotti coltivati nelle terre confiscate alle mafie e il reinserimento e l'avviamento al lavoro di giovani in difficoltà e con disabilità.

Bologna Today lo aveva incontrato diverse volte per rilanciare le sue idee e i suoi progetti: l'ultima, la scorsa estate, quando, dopo le difficoltà legate alla pandemia, la pizzeria aveva rischiato la chiusura, ma Michele e i suoi collaboratori organizzarono il crowdfunding per acquistare e attrezzare un food truck. Anche in questo caso, missione compiuta.

Raccolta fondi