"La pedalata per l'acqua" fa tappa a Bologna, ma gli rubano la bicicletta

Da Bergamo a Roma in bicicletta per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di una pompa ad immersione dedicata al "Progetto agricolo Njere" in Malawim, ma quando fa tappa a Bologna gli rubano la due ruote, così ha lanciato un appello.

"Sono parecchio abbattuto, solo due ore dopo il mio arrivo a Bologna, mi hanno rubato la bicicletta, vorrei chiedere il vostro aiuto per ritrovarla, il viaggio continua, userò la bici di mio cugino".

In sella dal 3 agosto, Michele Anghileri, 23enne di Treviglio (BG), a fine viaggio, avrà percorso 703 chilometri per una "Ride for Water - Pedalata per l’acqua".

Bergamo, Parma e Bologna, Firenze e Rosignano Solvay, Michele farà tappa a Grossetto (7 agosto), Civitavecchia (8 agosto 2020) e Roma (9 agosto 2020).

Quello di Michele per l'Africa è vero amore: dopo il primo viaggio-regalo per la maturità, non ne ha potuto più fare a meno. Alla fine del 2018, si è licenziato e ci è rimasto un anno, sempre con il supporto dell'associazione "Solidali per il Malawi".