Un nuovo segretario generale per la Cgil di Bologna: è Michele Bulgarelli

Michele Bulgarelli è il nuovo segretario generale della Cgil di Bologna. Il successore di Maurizio Lunghi è stato eletto dall'assemblea generale della Camera del lavoro metropolitana con il 74% dei voti (82 favorevoli, 29 contrari e otto schede bianche su 119 votanti dei 122 aventi diritto). Il momento della proclamazione, presente anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ripreso in un video pubblicato sulla pagina Facebook dello Spi-Cgil di Casalecchio, è stato sottolineato dalle note dell'inno dell'ex Unione sovietica.

Nella sua dichiarazione programmatica, Bulgarelli ha ringraziato Landini per la fiducia dimostrata e Lunghi per l'importante lavoro di questi anni e per avere consegnato una Camera del Lavoro radicata e solida. Bulgarelli ha delineato un indirizzo sindacale programmatico "rivendicativo e contrattuale", e un piano di lavoro che tenga insieme "proselitismo e rinnovato insediamento nei luoghi di lavoro, una contrattazione con la priorità dei salari e della lotta alla precarietà, il rafforzamento della formazione e della comunicazione sindacale e un ruolo anche internazionale del sindacato e della Camera del lavoro".

Chi è Michele Bulgarelli: il suo percorso dalla Fiom di Forlì alla Cgil di Bologna

Quarantadue anni, laureato in Scienze politiche all'Università di Bologna, Bulgarelli entra nella Fiom di Forlì nel 2004, dopo anni di impegno nel movimento studentesco e altermondialista. Nel 2009 viene eletto segretario generale della Fiom-Cgil di Forlì e nel 2014 è entrato nell'apparato della Fiom di Bologna dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della zona di Santa Viola prima di divenire segretario generale nel 2017.

