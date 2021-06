Michele Merlo, "le sue condizioni peggiorano di ora in ora"

Sembrano peggiorare di ora in ora le condizioni di Michele Merlo (in arte Mike Bird), 28 anni, ex concorrente di X Factor e di Amici, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Mentre fan e colleghi fanno il tifo per lui, facendogli forza via social, dalla famiglia non giungono le tanto sperate buone nuove . "I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora". Così ieri sera, attraverso i propri consulenti ha fatto sapere la famiglia Merlo.

++Aggiornamento ore 10 6/6/21 ++: Michele non ce l'ha fatta, la conferma dell'Ausl

Il malore e il ricovero a Bologna

Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi.

"Michele - avevano precisato i familiari in una nota - si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale della provincia di Bologna (dove si trovava a casa di amici, essendo lui vicentino, ndr) che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione".

Malore Michele Merlo e la bufala del vaccino anti covid

I familiari del cantante ci hanno tenuto a fare chiarezza circa le voci circolate sul malore avvenuto a seguito del vaccino anti covid. Una bufala. I consulenti della famiglia hanno smentito "categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale".