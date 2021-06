Michele Merlo, la fidanzata rompe il silenzio: "Sempre in tutti i miei momenti e pensieri"

"Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell'amore. Non so quando e se sarà pronta rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato nessun altro mai risucirà a darmela.Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare".

Queste le parole di Luna, la fidanzata del giovane cantante Michele Merlo, morto a 28 anni dopo una leucemia fulminante. Parole affidate ai social (Instagram), dove la ragazza mostra tutto l'amore per l'artista, pubblicando anche una foto nelle stories con lui al tramonto, scrivendo 'Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle".

Luna, studentessa dell'Università di Bologna, ha poi pubblicato una serie di scatti insieme al loro dolce bassotto a pelo lungo. Migliala le parole di cordoglio ricevute dal mondo del web.

Il post pubblicato su Instragram: