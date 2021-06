E' morto Michele Merlo (in arte Mike Bird), stroncato dalle complicanze di una leucemia fulminante a soli 28 anni. L'ex concorrente di X Factor e di Amici, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna da due giorni.

Era di ieri sera l'ultimo aggiornamento della famiglia sulle condizioni del giovane artista. Non lasciavano spazio a molte speranze. "Peggiora di ora in ora", si leggeva in una nota dei consulenti dei familiari. E infatti nella serata di ieri il cuore dell'artista ha smesso di battere. La conferma è arrivata dall'Ausl locale.

Una morte che lascia attoniti fan. "Non si può morire così, a 28 anni". Le frasi che si leggono più spesso tra i commenti a latere della notizia del decesso. Si susseguono i messaggi di cordoglio da parte del mondo dello spettacolo e non solo.

Il malore a Bologna, mentre si trovava da amici

Il giovane, vicentino, si trova a Bologna da amici quando ha accusato il malore. Colpito da un forte mal di testa e di gola (come aveva scritto lui stesso sulla sua pagina Instagram) da giorni, si era recato al pronto soccorso. Ma sarebbe stato mandato indietro. Poco dopo la situazione è precipitata. Il ricovero al Maggiore, l'operazione d'urgenza per una grave emorragia cerebrale (conseguenza della leucemia fulminante che avrebbe colpito il ragazzo).

Famiglia: "Rimandato a casa dal pronto soccorso"

Un iter che sembra lasciare alcune perplessità, come emerge da alcune note dei onsulenti della famiglia. "Michele - avevano precisato i familiari in una nota - si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale della provincia di Bologna che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione".

Borgonzoni: "Chiarire le circostanze della tragica scomparsa "

La domanda che serpeggia è si poteva fare qualcosa? Agendo diversamente Michele avrebbe avuto altra sorte ? Interrogativi sullo sfondo anche nelle parole della senatrice leghista Lucia Borgonzoni, ex sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali: "Grande tristezza e profondo dolore, sono questi i sentimenti che ora provano i tanti italiani che hanno conosciuto il talento di Michele Merlo e ne hanno apprezzato l'energia con cui ha cercato e in parte era già riuscito a trasformare in realtà i sogni che ne hanno animato la purtroppo breve vita. Ci sarà - e ci dovrà essere - anche il tempo per chiarire le circostanze della tragica scomparsa, affinché sia assicurata eventualmente alla famiglia piena giustizia".

"Oggi però è il momento del ricordo- chiosa Borgonzoni - è il momento per manifestare alla famiglia di Michele tutto l'affetto e l'ammirazione per un ragazzo che è stato capace di conquistare il cuore di centinaia di migliaia di fans e telespettatori e non solo in virtù delle sue doti canore, ma anche di una personalità solare che ne rifletteva l'amore per la vita e per l'arte".

Michele Merlo e la bufala del malore a seguito del vaccino anti covid

Intanto una risposta sulla tragica vicenda è giunta. Ed arriva dai familiari del cantante che hanno tenuto a fare chiarezza nelle scorse ore circa le voci fasulle circolate sul malore avvenuto a seguito del vaccino anti covid.Circostanza smentita "categoricamente" dalla familia che ha ribadito che "Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid", ma "colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale".