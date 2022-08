Morte MIchele Merlo, la perizia del giudice: "Con la terapia giusta si poteva salvare"

"Qualora la terapia corretta fosse stata somministrata a partire dal 27-28 maggio" Michele Merlo "avrebbe avuto una probabilità di sopravvivenza compresa tra il 79 e l’87 per cento". E' lo stralcio riportato dal Corriere del Veneto della super perizia disposta dal Gip per fare luce sulla morte di Michele Merlo, star di Amici e cantante in erba, stroncato da una leucemia fulminante nel bolognese, ma non prima di una odissea sanitaria tra medici e pronto soccorso, anche nel sistema sanitario bolognese.

La perizia è stata disposta nell’ambito del procedimento che vede il medico di base di Merlo, con sede nel vicentino, indagato per omicidio colposo. Nel fascicolo, pezzo per pezzo, si è ricomposta la sequenza degli eventi che portò Merlo alla morte il 6 giugno scorso. Sulle prime, nel mirino finirono i medici del punto assistenziale di Vergato, che rispedirono a casa Merlo -in visita reso amici nel bolognese- con una diagnosi sbagliata. Successivi accertamenti però hanno dimostrato come per il 28enne fosse già troppo tardi e che nessuna terapia a quel punto avrebbe potuto salvarlo. Il medico in questione ha sempre negato gli addebiti, asserendo che Merlo stesso gli avrebbe dettagliato l'ematoma come conseguenza di un trasloco e che lo stesso 28enne non si sarebbe presentato nei giorni successivi, diversamente da quanto prescritto proprio dal medico. Anche per gli ispettori inviati dalla Regione l'operato del camice bianco fu corretto. Ora toccherà al giudice Nicolò Gianesini decidere il da farsi.