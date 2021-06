Michele Merlo ricoverato al Maggiore in gravi condizioni

Il cantante, conosciuto come Mike Bird nella 17esima edizione del talent di Amici, è stato operato dopo essere stato colpito da emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante

Michele Merlo, cantante ed ex concorrente di Amici, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Michele è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

La notizia sulle serie condizioni di salute del cantante, già conosciuto come Mike Bird e Cinemaboy, concorrente di Amici nella 17esima edizione del talent di Maria De Filippi, si è diffusa nella notte sui social dove un coro unanime di fan sta augurando il meglio al 28enne.

Tra loro anche Federico Rossi del duo Benji & Fede: "Forza anima libera", ha scritto l’amico a corredo dell’ultimo post Instagram di Michele a cui ha rivolto anche un pensiero tra le sue storie Ig ovvero la canzone "Tutto per me" di Merlo taggando diversi amici e la dedica: "Tutti per te".

"Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?" è stato il pensiero del cantante scritto due giorni fa a margine dello scatto di un tramonto, ora destinatario dei messaggi di affetto degli utenti che hanno fatto salire il suo nome tra i trend topic di Twitter.