Microsoft in down, disagi al Marconi: sistemi in tilt

Un "down" internazionale quello che sta coinvolgendo i servizi dell'aeroporto Marconi e di tanti altri scali, italiani e non. Al momento non sono stati cancellati voli ma il problema tecnico della rete Microsoft sta causando ritardi nelle partenze.

Il problema, riferisce la Dire, riguarda le procedure di imbarco e i controllo ai check-in che seguono protocolli informatizzati, andati in tilt con il down del sistema.

Gli addetti delle società di handling, infatti, non dispongono di dati completi per effettuare le operazioni necessarie a far salire i passeggeri sul velivoli, quindi devono inserirli a mano, con inevitabili rallentamenti, che, confermano da AdB, stanno causando ritardi nelle partenze (per ora tra i i 10 e i 20 minuti, in base alla tabella pubblicata sul sito dello scalo). La situazione, fa sapere comunque la società di gestione del Marconi, è al momento sotto controllo.

Il 21 luglio sempre al Marconi è in programma uno sciopero dalle ore 13 alle ore 17: si fermerà il personale della società Aviapartner.