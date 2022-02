Protesta vs la guerra, migliaia in corteo e blitz vs stazione Eni | FOTO-VIDEO

A poche ore dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, numerose realtà politiche, sociali e sindacali di Bologna sono scese in piazza contro la guerra. Si è iniziato ieri pomeriggio con un presidio in piazza Nettuno, seguito da un corteo . Mentre in piazza Santo Stefano sfilava il dolore della comunità ucraina in città. Già pronte nuove iniziative sul territorio anche per la giornata di oggi. Ed è pure stata lanciata l'iniziatva dei sindacati per indire un'ora di sciopero per promuovere la pace

"Nè con Putin, nè con la Nato". Così i cori durante la mobilitazione di ieri che ha attraversato il centro felsineo.In presidio in piazza Nettuno circa 500 persone, chiamate a raccolta da due iniziative diverse poi confluite insieme, promosse da un lato da collettivi, Sgb e Usb, dall'altra da Potere al popolo, Osa, Cambiare rotta e Rete dei comunisti.

Una contestazione rivolta tanto a Putin quanto all'Unione europea e alla Nato, che hanno portato al conflitto scoppiato nelle prime ore di questa mattina ma partito da lontano, "già nel 2014 con un colpo di Stato in Ucraina con i nazionalisti al potere". Per questo il primo pensiero è rivolto "al popolo e ai lavoratori" che stanno subendo una guerra "imperialista, dei padroni, fatta in nome dei giochi di potere" in particolare tra Nato e Russia.

Una guerra "non in nostro nome" , urlavano i manifestanti, che sono poi partiti in corteo verso via Indipendenza fin sui viali, bloccando il traffico. Lungo il percorso, il blitz contro di alcuni manifestanti contro quelli che ritengono "simboli degli interessi economici italiani nell’area del conflitto": una stazione dell’Eni lungo i viali e poi una filiale di Unicredit in via Irnerio.