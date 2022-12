Migliore cotoletta alla bolognese 2022: la classifica degli Amici della Petroniana

25 Dicembre 2022

Santo Natale n° 2022

"Cotolette testate in totale: abbiamo perso il conto". Gli Amici della Petroniana stilano la classifica delle migliori cotolette alla bolognese in città.

"Dopo accese discussioni - scrivono - questo è secondo noi il podio delle cotolette alla Petroniana testate quest'anno".

1° POSTO : Antica Osteria Le Mura voto 9,42

2° POSTO: La trattoria del tempo buono voto 8,45

3 ° POSTO: Circolo Mazzini voto 7,38

"Nel corso dell'anno, abbiamo fatto visita anche ai seguenti locali, che ringraziamo per la partecipazione: Locanda al Greto, Trattoria da Zia Allari, Mamima, Offside Pescarola, Trattoria dal Piccolo, Ristorante Alice da Oscar".

Amici della Petroniana è un'organizzazione culturale non a scopo di lucro con sede a Bologna. Nata come sodalizio culinario per la promozione della cosiddetta Petroniana, altrimenti conosciuta come cotoletta alla bolognese, l'organizzazione, con cadenza settimanale, testa la succulenta pietanza nei ristoranti del territorio.