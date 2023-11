Qualità della vita: Bologna ancora sul podio delle migliori città italiane

Come ogni anno, da venticinque anni, è giunto il momento della classifica delle migliori città d’Italia per indice di qualità media della vita. L’indagine di Italia Oggi – Ital Communications è coordinata da Alessandro Polli del Dipartimento di Scienze sociali e economiche dell’Università La Sapienza di Roma.

La classifica

Ci sono alcune variazioni, anche significative, rispetto allo scorso anno. Prima in classifica si conferma Bolzano, al primo posto già per cinque volte e mai scesa al di sotto della 10^ posizione. Al secondo posto c’è Milano, mentre al terzo ecco Bologna, che conferma la terza posizione dello scorso anno. Poi via via arrivano le grandi città, con qualche sorpresa: Firenze si classifica quinta, poi Roma al 33° posto e Napoli al 99° (su 107 città in tutto). Tra i balzi più significativi, si segnala Padova oggi al sesto posto, quando nel 2022 era soltanto 29esima. Fanalino di coda della classifica si conferma Crotone, che conferma una certa frattura tra il nord e il sud del Paese. Infatti, oltre alla provincia calabrese (107esima), gli ultimi sei posti sono occupati da cinque province siciliane: Siracusa (102), Catania (103), Agrigento (104), Messina (105), Caltanissetta (106).

Il metodo

Come scritto nel comunicato che anticipa la classifica, da domani in edicola, lo studio “si articola in nove dimensioni d’analisi (affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero e turismo), 14 sottodimensioni ed un elevato numero di indicatori di base (92), consentendo di indagare in maniera approfondita i molteplici aspetti relativi alla qualità della vita a livello territoriale”. In generale “la qualità della vita è ritenuta buona o accettabile in 63 su 107 province, che conferma sostanzialmente i risultati degli ultimi due anni, in un quadro di sostanziale stabilità anche territoriale: il 37% della popolazione (pari a quasi 22 milioni di italiani) vivono tuttavia in territori caratterizzati da una qualità della vita scarsa o insufficiente”.