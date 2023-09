Migliori ospedali ortopedici al mondo: nella top ten c'è il Rizzoli

L'Irccs Istituto ortopedico Rizzoli è tra i migliori ospedali al mondo per l'ortopedia. Nell'edizione 2023 del magazine americano NewsWeek si classifica all'ottavo posto. La rivista ogni anno stila una classifica - su dati di Statista - dei migliori ospedali al mondo distinti per specialità. Per il 2022 il Rizzoli aveva guadagnato il quinto posto, mentre quest'anno la sua posizione è scesa pur sempre rimanendo all'interno della top ten. In Italia è stabilmente al primo posto. In vetta alla classifica per l'ortopedia spicca l'Hospital for Special Surgery di New York.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento internazionale- commenta il direttore generale del Rizzoli, Anselmo Campagna- che nasce dall'altissima specializzazione del nostro istituto, in cui la stretta integrazione tra assistenza e ricerca consente di offrire sempre nuove opportunità di cura" ha commentato il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna.