Migliori ospedali ortopedici al mondo: svetta il Rizzoli

L'Irccs Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è tra i migliori ospedali ortopedici al mondo. Così secondo l'indagine del magazine USA NewsWeek che , su dati di Statista, ogni anno cura una graduatoria dei migliori ospedali al mondo distinti per specialità.

Quest’anno la struttura bolognese si colloca al quinto posto a livello mondiale tra gli ospedali ortopedici (era in ottava posizione l’anno scorso). Piazzandosi dietro solo al Charité di Berlino (quarto posto), e alle tre strutture americane che occupano il punto più alto del podio: l' Hospital For Special Surgery, il Mayo Clinic - Rochester e The Johns Hopkins Hospital. Non solo. Il Rizzoli risulta anche al secondo posto in Europa ed al primo posto in Italia.

"Un riconoscimento dell’altissima specializzazione, della stretta integrazione tra assistenza e ricerca, dei costanti rapporti internazionali, del gioco di squadra tra i professionisti". Così risponde l'Istituto difronte al lusinghiero riconoscimento.

Migliori ospedali Ortopedici al mondo: le prime quindici posizioni secondo NewsWeek

Gli altri ospedali italiani migliori secondo la classifica di NewsWeek

Troviamo altre eccellenze nostrane nella classifica stilata dal periodico. Tra gli ospedali pediatrici il primo italiano è il Bambino Gesù di Roma (al 12/mo posto nel ranking globale), in Gastroenterologia il Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma (ottavo posto), in Neurologia la Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta di Milano (11/mo posto ed è anche al 21/mo per la Neurochirurgia). In Oncologia spiccano l'Ieo-Istituto europeo di oncologia e l'Istituto nazionale dei Tumori, entrambi a Milano (rispettivamente 12/mo e 17/mo posto), in Endocrinologia il San Raffaele - Gruppo San Donato di Milano (16/mo posto).