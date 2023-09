Università, solo un’italiana tra i migliori 50 atenei in Europa

Sono solo quattro le italiane nei primi cento posti della classifica Qs Rankings Europe 2024. Secondo la famosa classifica pubblicata dalla prestigiosa azienda di consulenza Quacquarelli Symonds, tra i primi cinquanta atenei europei c’è solamente il Politecnico di Milano (47°), primo polo italiano. Nella classifica che include ben 688 università di 42 paesi europei (in cui sono inclusi anche Turchia, Armenia, Azerbaigian e Georgia), le italiane faticano decisamente a tenere il passo del Regno Unito. Prima, come al solito, si conferma Oxford, seguita dal Politecnico di Zurigo, in Svizzera, e l’Università di Cambridge e dall’Imperial College di Londra. In totale, nelle prima dieci, sono ben sette le università del Regno Unito; due quelle svizzere (la già citata Zurigo e la EPFL di Losanna) e una francese (PSL di Parigi).

Le italiane

Come detto, tra le italiane la migliore rimane il Politecnico di Milano. La seconda è La Sapienza di Roma (65°), poi l’Università di Bologna (78°) e Padova (89°). Un dato interessante riguarda però la produttività scientifica. In quest’area, l’Italia è il primo paese in Europa: ben 25 gli atenei nella top cento, il cui primo è Bari (13°) seguito da Torino (17°). Bene il dato sulla mobilità degli studenti, cioè gli iscritti che per un periodo vanno a studiare almeno per un semestre in un altro ateneo. In questa speciale classifica, l’università Ca’ Foscari di Venezia è addirittura al quarto posto nella classifica mondiale, seguita dalla Cattolica di Milano (6°), Bolzano (15°) e il Politecnico di Milano (20°).