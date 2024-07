A Bologna 8 migranti salvati a largo della costa libica

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Otto migranti in arrivo in città dopo lo sbarco a Ravenna della nave Aita Mari, battente bandiera spagnola, che ne ha salvati 34, di cui due donne, una in stato gravidanza, e 2 minori accompagnati. Sono stati soccorsi a 45 nm dalla costa libica.

Come riferisce Ravenna Today, l’arrivo è previsto per venerdì 19 in tarda serata. Nel pomeriggio di oggi il Prefetto Castrese De Rosa ha convocato alle ore 17.00 una riunione del Tavolo di Coordinamento per stabilire tempi e modalità per l’accoglienza delle persone a bordo.

La nave Aita Mari, dell'Ong basca Salvamento Maritimo Humanitario, nel maggio 2020 era stata sequestrata insieme a un'altra imbarcazione, l'Alan Kurdi.

Dove andranno i migranti

8 a Bologna, 3 a Ferrara, 4 a Forlì Cesena, 5 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza, 4 a Reggio Emilia, 2 a Rimini e 3 a Ravenna.

È terminato il sopralluogo al Pala De Andrè per organizzare lo sbarco, l'accoglienza e le visite sanitarie, oltre agli adempimenti di polizia (identificazione e fotosegnalamento) e dei servizi sociali.