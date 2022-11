Migranti bloccati sulle navi, presidio a Bologna: "Fateli scendere tutti"

Presidio convocato all'ultimo momento in piazza Nettuno per gli attivisti di Labas e Mediterranea, che rispondono all'appello che arriva da Catania per fare sbarcare gli ultimi naufraghi migranti dalla nave humanity, al centro di un duro braccio di ferro tra ministero dell'Interno e Ong. MIlitanti e attivisti si sono radunati davanti al Nettuno, in un sit in.

Un presidio per contestare "chi vuole chiudere i porti e selezionare i flussi, di chi ancora dichiara i porti libici come luoghi sicuri e rinnova accordi criminali, di chi criminalizza la società civile che tenta di rimanere umana. Tutto questo in periodo di guerra europea, all’inizio di un inverno che si presenta come uno dei più complessi degli ultimi anni". A fronte di ciò, continua il comunicato "sosteniamo chi cerca di affermare il proprio diritto ad una vita degna rischiando la vita in mare, e combattiamo chi fa politica sulla pelle di donne, uomini, migranti e poveri".

Clancy: "Spero che governo non metta ano al modello di accoglienza bolognese"

All'iniziativa aderisce Coalizione civica: "Saremo in piazza oggi con chi manifesta per chiedere che tutte le persone vengano fatte sbarcare immediatamente e che non si faccia più propaganda sulla loro pelle", dichiara il consigliere comunale Detjon Begaj durante la presentazione della rassegna Metropolis. A margine dello stessa conferenza stampa, la vicesindaca Emily Clancy difende il modello bolognese dell'accoglienza: "Spero che questo Governo non abbia intenzione di metterci le mani perchè è un esempio". Anche di questo si parlerà nel dibattito conclusivo di Metropolis: "Avremo ospiti Chiara Appendino e Aboubakar Soumahoro, che proprio in questi giorni è impegnato a Catania per questa vicenda. Bologna è un modello di accoglienza, vogliamo continuare ad esserlo e vogliamo continuare ad accogliere", conclude Clancy.