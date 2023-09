Rissa tra migranti al Cas di via Mattei, quattro in ospedale

Si sono lanciati vari oggetti e hanno menato le mani una ventina di migranti ospitati al CAS - Centro di Accoglienza Straordinaria - di via Enrico Mattei che attualmente ospita circa 700 persone.

Due le fazioni, nigeriani e magrebini, che hanno ingaggiato una rissa all'interno di una camerata, dove dormono 6 persone. I "contendenti" hanno lanciato diversi oggetti, danneggiando i mobili e le suppellettili. Sul posto sono arrivati Carabinieri chiamati dagli operatori e i sanitari del 118.

Quattro i migranti feriti, trasportati ai Pronto Soccorso degli ospedali Sant'Orsola e Maggiore, uno di loro ha riportato una ferita al capo.

Cas sofraffollato

Il Cas di via Mattei è sovraffollato, come molte strutture simili nelle ultime settimane, per questo, la Prefettura ha ordinato il montaggio di nuove tende che accoglieranno i migranti, montate dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di sabato 16 settembre.

A dare notizia dell’accoglienza pronta per oltre ottocento migranti è stato lo stesso sindaco Matte Lepore: “Da Lampedusa sono in arrivo ottocento migranti – aveva detto il primo cittadino da Piazza del Nettuno nella mattina di sabato, quando le istituzioni e la cittadinanza sono scese in piazza in sostegno alle vittime del regime iraniano”.

In tarda mattinata Lepore è tornato sull'argomento, convocando una conferenza stampa urgente per fare il punto sulla situazione. Non ha nascosto le preoccupazioni: "A Bologna dovrebbero esserci mille migranti in meno di quanti ce ne invia il Governo... accoglienza non dignitosa. Non voglio ritrovarmi nella stessa situazione di Trieste, con 500 pakistani accampati in piazza con topi e piccioni" (VIDEO )