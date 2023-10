Corteo no Cpr: 40 associazioni in piazza contro i centri di rimpatrio | FOTO e VIDEO

In strada centinaia di residenti, migranti e anche molti degli abitanti del centro di accoglienza in Via Mattei

Bologna contro i centri di detenzione per i migranti che tolgono "libertà e dignità". Centinaia di residenti, migranti e anche molti degli abitanti del centro di accoglienza in Via Mattei si sono mobilitati per chiedere la chiusura di queste strutture che isolano le persone senza documenti e spazi senza le opportunità "di imparare l'Italiano, fare domanda per il permesso di soggiorno e trovare lavoro". La marcia parte da piazza XX Settembre fino alla prefettura.