"Rimpatriamo prima gli irregolari con gravi predecenti": i numeri delle espulsioni a Bologna | VIDEO

Nei primi mesi del 2022 l'ufficio immigrazione della polizia di Bologna ha provveduto a notificare 118 provvedimenti di espulsione, di cui 37 sono stati eseguiti attraverso il collocamento nei centri per il rimpatrio e in tre casi addirittura con il rimpatrio forzato via aereo.

Sono alcuni dei dati forniti dalla questura sull'attività dell'ufficio, recentemente passato sotto la guida della dirigente Elena Ceria, in precedenza vice alla squadra mobile felsinea. "Si tratta in tutti i casi di soggetti pluripregiudicati per reati anche gravi, per i quali sussistevano già condizioni di irregolarità sul territorio nazionale. Per la stragrande maggioranza di tratta di soggetti che hanno compiuto reati relativi allo spaccio di sostanze o anche per reati contro la persona".

Il questore: "Rimpatri più veloci per chi spaccia in città"

Gli accertamenti dell'ufficio immigrazione seguono le direttive impartite dal nuovo questore Fusiello, già all'indomani dell'insediamento. Per Fusiello privilegiare l'espulsione, anziché l'arresto o la custodia cautelare, è fondamentale: "l'espulsione è quello che gli irregolari temono di più, perché spesso i piccoli spacciatori vengono arrestati e poi immediatamente rimessi in libertà con misure come il divieto di dimora, mentre per noi è più efficace procedere con espulsione e accompagnamento, che consentono anche di risparmiare risorse economiche e personale".