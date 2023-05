Migranti, da Lampedusa volo per Bologna con 140 persone

Sono circa 140 i migranti portati a bordo di un aereo verso Bologna da Lampedusa. Il gruppo di persone, soccorso in questi giorni in mare al largo dell'isola siciliana, verrà distribuito nella rete di prima accoglienza della città, al pari di altre come Milano. Il ritrasferimento fa parte del metodo individuato dal ministero dell'interno per alleggerire l'hotspot di Lampedusa, che sta conoscendo numeri di arrivi molto alti da diverse settimane.

A trovare i posti, lungo la penisola, per collocare i migranti è stato il prefetto Valerio Valenti, commissario delegato allo stato d'emergenza. Uno sforzo notevole -peraltro con meccanismi già individuati anche nel governo Draghi, quando ministra dell'Interno era Luciana Lamorgese, visto che la scorsa settimana nella struttura isolana vi sono state ospitate fino a circa 3.300 persone.