Minori migranti, arriva sforbiciata sui fondi, Rizzo Nervo: "Così però non si fa sicurezza"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non è ancora chiaro quanto incideranno sul territorio, perchè bisogna aspettare il riparto nazionale, ma il Comune di Bologna è già in allarme per i tagli decisi dal Governo al fondo per l'accoglienza dei migranti e dei minori stranieri non accompagnati.

Il tema è stato affrontato ieri dall'assessore alle Nuove cittadinanze, Luca Rizzo Nervo, che ha risposto in Question time a un'interrogazione presentata da Detjon Begaj (Coalizione civica). Il taglio delle risorse, riepiloga Rizzo Nervo, è stato confermato nella Legge di bilancio: 172,7 milioni (-17,3) per il 2024; 269,1 milioni (-20,9) per il 2025; 185 milioni (-15) per il 2026.

Il riparto dei finanziamenti dovrà essere stabilito dai ministeri dell'Interno e dell'Economia, dunque "solo allora sarà possibile una valutazione puntuale delle possibili ricadute di questa decisione sul nostro sistema di accoglienza metropolitano", continua l'assessore, ma intanto "in generale è possibile affermare che ridurre le risorse per l'accoglienza significa ridurre i servizi per l'integrazione dei migranti, con il rischio concreto di favorire condizioni di grave marginalità e di incremento il lavoro sommerso e lo sfruttamento delle persone da parte della criminalità".

Tutti fattori che "hanno evidenti ricadute negative- avverte Rizzo Nervo- sia sul sistema di welfare che sulla sicurezza delle nostre comunità. Rischi ancora più accentuati se si pensa all'accoglienza dei minori non accompagnati, che proprio perchè minori sono più fragili e più facilmente agganciabili dai circuiti della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani"

Sempre sul fronte minori, poi, per Rizzo Nervo "preoccupa" anche la decisione con cui recentemente il Governo ha previsto la possibilità di accogliere quelli con più di 16 anni in una sezione specifica dei centri per adulti, per un periodo fino a 90 giorni prorogabili per altri 60. "Un provvedimento che riduce i costi dell'accoglienza perchè i centri per adulti hanno costi più che dimezzati rispetto a quelli per minori- commenta l'assessore- ma che amplifica i rischi di cui sopra ed è in netto contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, con le normative nazionali e con le convenzioni internazionali sui diritti dei minori".

Infine, "un'altra possibile conseguenza del taglio ai fondi per l'accoglienza è quella di incentivare la chiusura delle strutture di accoglienza diffusa a favore di centri di grandi dimensioni- afferma Rizzo Nervo- dove le condizioni di accoglienza risultano sovente inumane, degradanti e in contrasto con la necessità di assicurare risposte ai bisogni materiali e supporto ai percorsi di integrazione necessari non solo per la dignità delle persone ma anche per contrastare l'illegalità, tnato più a fronte dei tagli già effettuati al sistema di accoglienza delle Prefetture, cioè Cas e centri di prima accoglienza, con il decreto Cutro".

In conclusione, se il Governo ha affermato che i tagli all'accoglienza sono stati effettuati per incrementare le risorse destinate al comparto sicurezza, "c'è alla base un concetto di sicurezza che non considera adeguatamente la forte correlazione tra le politiche per la coesione sociale e la sicurezza- afferma l'assessore- e che, soprattutto, non riconosce la sicurezza come risultato del libero godimento dei diritti di tutti".

Continua a leggere su BolognaToday