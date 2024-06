Migranti fuori dal Cas in 10 giorni: "Senza appoggi e lavoro, dormiranno in strada"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I migranti dovranno lasciare il Cas di Ozzano: "Subito dopo aver ottenuto il parere positivo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, si sono visti dare dieci giorni di tempo per abbandonare il centro. La direzione del centro li ha minacciati dicendo che, se si rifiuteranno di farlo, verranno denunciati alla polizia" scrive in una nota il Coordinamento Migranti di Bologna che accusa la prefettura di "gestione razzista dell'accoglienza. Prefettura e Comune non vogliono che la guerra contro i migranti finisca - si legge sui social - quella che portano avanti i governi per avere legittimazione e consenso elettorale grazie al razzismo; quella dell’accoglienza che specula sulla loro pelle per fare profitti; quella dei molti padroni che sfruttano la precarietà dei permessi di soggiorno per pagarli una miseria e respingerli quando non servono più. Sbattere in strada i migranti del CAS di Ozzano vuol dire continuare la guerra contro i migranti, che oggi hanno detto chiaramente: "siamo scappati dalla guerra, abbiamo una protezione internazionale, non finiremo per strada".

Migranti in piazza

Oggi Coordinamento e migrati sono scesi in piazza con uno striscione: "Non finiremo per strada".

Sarebbero poco meno di 40 le persone che dovranno lasciare il Cas di Ozzano, aperto a novembre del 2023, tutti giovani, dai 18 ai 25 anni, che vengono soprattutto da Mali, Burkina Faso e Congo "quindi da Paesi che non sono nella lista di quelli sicuri redatta dal ministero", spiega Andrea del Coordinamento alla Dire "la prospettiva è che ci sono 30-40 persone che dormiranno per strada, perché parliamo di ragazzi che non hanno lavoro e appoggi di nessun tipo e che erano stati mandati lo scorso inverno in un posto isolato, trasferiti dal Mattei all'ex caserma di Ozzano", quando erano ancora in attesa di farsi prendere le impronte per avviare le pratiche per la protezione. "Quindi in questo momento, se la Prefettura non si fa carico di dare un po' più tempo a questi ragazzi e se il Comune non avvia un dialogo proficuo con la Prefettura per occuparsi di questa situazione - aggiunge Andrea - l'unica opzione che hanno a disposizione, visto che il termine dei dieci giorni sta scadendo, è finire per strada o in stazione".