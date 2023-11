“Inutile dire che siamo preoccupati, perché non siamo pronti e la prefettura non ci ha dato la possibilità di scegliere”. Tra ventiquattro ore a Ozzano dell’Emilia potrebbero arrivare le prime persone migranti destinate al Centro di accoglienza straordinaria (Cas) allestito dentro l’ex caserma Gamberini di via Marconi, alle porte del paese. Il sindaco Luca Lelli attende con inquietudine i primi richiedenti asilo, che sono previsti per giovedì e dovrebbero essere una cinquantina. La caserma Gamberini, di proprietà del demanio, ospitava il genio ferroviario militare, e dopo la dismissione è rimasta abbandonata per anni. Ora diventerà una struttura organizzata per ospitare almeno un centinaio di richiedenti asilo, provenienti dall'Africa subsahariana e sbarcati in Italia via mare. Il problema è che, come già denunciato da alcuni esponenti politici, i lavori di riqualificazione dell’edificio sono ancora in corso, non basteranno per mettere in sicurezza la struttura e il comune di Ozzano non sa ancora come farsi carico delle persone che arriveranno: “Sono mancanze della prefettura e noi non abbiamo la forza di colmarle”, ha detto il primo cittadino a BolognaToday.

La prefettura ribatte: "La struttura era disponibile"

L'opinione di Lelli è che si sia trattata di una scelta frettolosa e presa dall’alto, e che non sembra tenere conto né dei bisogni delle persone che arriveranno, né delle difficoltà della comunità ospitante. E men che meno delle criticità legate allo stato dell’ex caserma Gamberini, che era in condizioni fatiscenti e richiede interventi molto complessi e costosi: "Abbiamo saputo solamente il 3 novembre che l'ex caserma sarebbe diventata un Cas", specifica il sindaco. Interpellato da BolognaToday, il capo di gabinetto del prefetto, Massimo De Stefano, ha ribattuto che "Non è stata una vera scelta: il Cas è un organo governativo e la caserma un edificio di proprietà del Ministero della Difesa, l'assegnazione è stata fatta in quanto la struttura era disponibile". Il trasferimento, continua De Stefano, "sarà graduale e dai primi cinquanta ospiti si arriverà a cento". Ma il timore dei quasi 14mila ozzanesi è che la presenza di persone migranti nel loro territorio possa avere degli effetti destabilizzanti. Il rischio è che si possano venire a creare le stesse situazioni problematiche del Cas di via Mattei a Bologna, dove i servizi sono carenti e gli ospiti vivono relegati ai margini della società.

Un milione di euro di interventi mai fatti

A Ozzano vivranno in una delle palazzine dell'ex caserma, la Pentamalli, che il Comune tre anni fa aveva scelto per ospitare temporaneamente le scuole medie. In una relazione presentata alla prefettura nel 2020, era stato stimato che per renderla abitabile e sicura sarebbe stato necessario spendere circa un milione di euro, di cui 750mila solo per l’adeguamento sismico. Al momento, nessuno di questi interventi è in corso o previsto per il Cas. "Anzi - prosegue Lelli - il timore è che essendo un edificio molto grande, possano trasferire più migranti dei cento previsti per ora".

La Nova Facility gestirà il tutto

Nell'ex caserma sono in corso i lavori più urgenti per allestire le stanze delle persone e eseguire gli allacciamenti degli impianti idraulici ed elettrici (che erano in gran parte compromessi), per assicurare che fin dai primi arrivi gli ospiti abbiano acqua potabile, luce e riscaldamento attraverso le pompe di calore. La struttura sarà gestita dalla Nova Facility, azienda di Treviso che attualmente ha in carico strutture d’accoglienza in tutta Italia e in cui, oltre all'ospitalità, fornisce servizi di integrazione come corsi di lingua, consulenze, supporto sanitario e altri. L’azienda ha fatto sapere a BolognaToday che i cantieri stanno proseguendo e verranno ultimati velocemente.

Insomma, si potrebbe concludere dicendo che a Ozzano è tutto pronto per l'arrivo delle prime persone migranti. Ma ad oggi non corrisponderebbe alla verità.