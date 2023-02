Migranti, l'assessore al Welfare: "Il Governo apra un confronto, numeri triplicati"

"Gli sbarchi in questo inizio anno sono triplicati". E tutto lascia pensare che con l'arrivo della stagione più favorevole, i numeri continueranno a crescere. A lanciare l'allarme è l'assessore regionale al Welfare dell'Emilia-Romagna, Igor Taruffi, durante la relazione tenuta oggi in Assemblea legislativa.

"Se continuano questi numeri siamo in una condizione di grande preoccupazione. Per questo chiediamo al Governo un confronto sulla gestione degli sbarchi, che deve essere condivisa, e sulla individuazione dei porti sicuri. Non è particolarmente motivato allungare il percorso delle navi tenendo le persone a bordo". Perché un confronto "finora non c'è stato".

Gli arrivi a Ravenna, insomma, non sono ottimali, torna a ribadire l'Emilia-Romagna. Tra gennaio e febbraio, sono i numeri ricordati da Taruffi, sono arrivati sulle coste italiane circa 14mila migranti, mentre quelli sbarcati nello stesso periodo del 2022 furono circa 5mila, due anni fa poco più di 4mila. Una preoccupazione particolare riguarda il numero ingente di minori non accompagnati in arrivo: sono stati 52 solo nell'ultimo sbarco sul molo di Ravenna. Ma a preoccupare Taruffi sono anche le risorse "insufficienti per gestire questi flussi".

E i bandi delle prefetture "vanno sempre più spesso deserti". La Regione Emilia-Romagna rileva anche il carico che sta reggendo il sistema regionale per l'arrivo di migranti. "Oggi in regione ne abbiamo 10.369, il 10% di quelli ospitati nel nostro paese", ricorda Taruffi. "Siamo di fatto la regione che accoglie più stranieri, tranne la Lombardia che però ha una popolazione molto maggiore. È un impegno che rivendichiamo, ma salta all'occhio che si pone un tema di equa distribuzione dell'accoglienza".