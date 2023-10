“Al freddo, in tenda e senza scarpe”: riparte la protesta dei migranti del Mattei

"Guardateci, non abbiamo nemmeno le scarpe, alcuni di noi sono qui da tre, quattro mesi, e siamo qui al freddo con l'acqua che entra nelle tende": inizia così il sit-in di protesta dei migranti ospiti al Cas Mattei. Stamattina, una loro rappresentanza, insieme al Coordinamento Migranti, ha dato vita ad un presidio, l’ennesimo, per denunciare le difficili condizioni in cui sono costretti a vivere. Il Mattei è notoriamente un Cas sovraffollato, tanto che si è giunti a montare delle tende nel cortile interno. Una decisione che di fatto ha peggiorato la vita di molti di loro, visto che con il freddo e la pioggia la vita nella tendopoli risulta essere davvero estenuante: “La situazione resta assolutamente critica – dice Lorenzo Delfino del Coordinamento Migranti – anche se un lieve miglioramento c’è stato dopo il trasferimento di duecento persone in altre parti dell’Emilia-Romagna”. La vita in tenda però è dura: “È arrivato il freddo, le temperature si sono abbassate, i migranti continuano a vivere all'interno delle tende. Quando piove entra l'acqua e alcuni si devono mettere in piedi la notte perché ci sono i materassi bagnati", senza contare che "molti non hanno altre calzature che ciabatte" e che "se si aziona la stufa salta la luce”.

Come scrive l’agenzia Dire, le denunce da parte dei migranti riguardano anche le disfunzioni del sistema burocratico: “Ad alcuni sono state prese le impronte digitali, e hanno quindi avviato le procedure per la protezione internazionale, ma – continua Delfino – c'è una novità assolutamente inaccettabile di razzismo amministrativo da parte della Questura, per cui dal momento in cui hanno accettato le impronte questa settimana avranno il modulo C3, che è quello che permette loro di lavorare soltanto dopo un altro appuntamento a febbraio. Quindi i migranti che sono arrivati qui da diversi mesi, che sono senza soldi in tasca, al freddo, dentro le tende e senza possibilità di fare assolutamente nulla dovranno attendere ancora altri mesi per poter iniziare a lavorare e a costruirsi una vita in città”.