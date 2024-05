Cento anni dalla nascita di Mike Bongiorno: "Da Bologna ai suoi quiz, conoscerlo mi ha cambiato la vita"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Domani, 26 maggio, Mike Bongiorno avrebbe compiuto cento anni. Un personaggio che ha fatto la storia della televisione italiana, un presentazione che il piccolo schermo lo ha anche un po' rivoluzionato: indimenticabile il suo saluto "allegria!", ma anche alcune sue gaffe e siparietti con concorrenti che si prestavano al gioco o che ingenuamente sono "cascati" nella trappola di un doppio senso e i cui video ancora oggi sono cliccati su Youtube. Fra coloro che il re dei quiz non se lo possono certo dimenticare c'è il bolognese Gianluca Roncato, il quale proprio oggi ricorda i loro incontri, tutti davanti alla telecamera: "Ho partecipato a due suoi quiz: Pentatlon nel 1987 e Telemania nel 1997 vincendo fra l'altro oltre 200 milioni delle vecchie lire. Una cosa curiosa è che sono stato l'unico concorrente dei suoi giochi a premi a portare come materia proprio la sua vita".

Gianluca, raccontaci quindi di queste tue partecipazioni e come queste esperienze abbiano influito sulle scelte che hai fatto nella vita, visto che sei poi anche approdato a una carriera artistica...

"A Pentatlon, programma televisivo che andava in onda su Canale 5 sono stato nel 1986 e nel 1987, vincendo complessivamente 70 milioni di lire. La materia che ho portato: albi d'oro del calcio. Nel 1997 ho partecipato a Telemania su Rete 4, vincendo oltre 200 milioni di lire. Era una specie di Rischiatutto sulla storia della tv e mi sono presentato sulla vita di Mike Bongiorno. Così ho cominciato a partecipare a quiz e game show , una ventina tra il 1986 e il 2011: Il Pranzo è servito con Corrado, Il gioco delle coppie con Marco Predolin, La Corrida con Corrado e Insinna, La cena è servita con Davide Mengacci, Lo spazzolino con Fiorello, Luna Park con Pippo Baudo, Telemania con Mike Bongiorno, La sai l'ultima con Jerry Scotti, Il miliardario con Jerry Scotti, Giorno dopo giorno con Baudo, quiz show con Amadeus, L'imbroglione e La Ruota della Fortuna con Papi, Sei più bravo di un ragazzino con Ossini, Forum per 3 volte, Tu si que Vales con Maria de Filippi, Bar Stella con De Martino e più puntate di Video box con Fiorello. Ma ci sono state anche le fiction: Coliandro e Don Matteo. Come ospite ho partecipato a I migliori anni con Conti e Frassica, Che tempo che fa con Fazio e Frassica...E' comunque partito tutto da lui, da Mike Bongiorno".



Quali sono state le domande più difficili alle quali hai dovuto rispondere nei quiz con Mike?

In Pentatlon 1987 nel momento della domanda finale sul calcio avevo sbagliato, poi però si sono corretti loro e alla fine ho vinto la puntata. In Telemania 1997, alla quarta puntata, stanco dopo quattro puntate di fila ho sbagliato una domanda sulla sua vita".

Come hai utilizzato il denaro vinto nei programmi tv?

"Una parte in beneficenza e nell'appartamento in cui vivo a Bologna"



Cosa pensi dei programmi e dei conduttori di oggi? Chi è secondo te il degno erede di Mike Bongiorno?

"La televisione di oggi mi piace poco. I veri quiz non esistono più, ci sono i game-show che però non mi esaltano. Non c'è un vero erede di Mike Bongiorno, per i quiz però direi Jerry Scotti"

Hai qualche aneddoto su fuori onda o battute che può averti fatto? Un ricordo particolare di Mike Bongiorno?

"Era molto pignolo ma di un grande cuore. Per lui il quiz era una messa cantata. Con me aveva un rapporto particolare era molto paterno. Nessuna gag particolare...".

Ma Mike aveva definito Gianluca Roncato "gallo nel pollaio". Il perchè in questo video:

