Un milione di euro per la Garisenda dall'ex Ceo di Google Eric Schmidt

L'ex Ceo e presidente esecutivo di Google, Eric Schmidt, 59 anni, ha deciso di donare un milione di euro per il La notizia, anticipata dal Resto del Carlino, ha subito fatto il giro del web. Tanti imprenditori, banche e istituzioni da dicembre ad oggi si sono fatte avanti per sostenere il Comune nei lavori delicatissimi di restauro dell'opera d'arte, simbolo del capoluogo emiliano.La cifra offerta dal top manager della Silicon Valley, tuttavia, è quella più ingente per salvare la struttura a rischio di crollo.

Le ragioni della generosa donazione

Eric Schmidt da bambino ha vissuto a Bologna con la sua famiglia. È stato anche insignito della Laurea honoris causa nel 2021 da parte del Dipartimento di Scienze Aziendali come riconoscimento del ruolo che ha avuto in numerosi settori.

Eric Schmidt è stato amministratore delegato e presidente di Google dal 2001 al 2011, Presidente Esecutivo dal 2011 al 2018 e più recentemente Consigliere Tecnico dal 2018 al 2020. Tecnologo visionario e figura centrale negli anni di sviluppo industriale e sistemico della Silicon Valley, Schmidt è stato alla guida dell’azienda californiana nel periodo della sua vertiginosa crescita nello scenario internazionale: a lui si deve la trasformazione di una start-up fondata da due giovani informatici in una delle imprese più̀ influenti del mondo. Suo il merito di aver contribuito in maniera determinante alla creazione di Alphabet, la holding che controlla Google e una serie di altre imprese innovative nel campo delle tecnologie. Dopo aver lasciato il colosso tech, è stato co fondatore della Schmidt Futures.

Questa donazione segue quella di 3 milioni di euro a favore della Bologna Business School. Il riavvicinamento di Schmidt a Bologna è avvenuto grazie ad Alec Ross, ex consigliere del presidente Usa Barack Obama e docente della Bologna Business School, diretta dal dean Massimo Bergami e del presidente Romano Prodi.

I ringraziamenti del sindaco Lepore

"Siamo riconoscenti ad Eric Shmidt e alla sua Fondazione per questa generosa attestazione di affetto verso la nostra città e di fiducia nella capacità di salvaguardare il nostro simbolo più importante: le due Torri di Bologna e in particolare la torre Garisenda", ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

"La nostra città sta ricevendo attenzione a livello internazionale, dobbiamo esserne orgogliosi e consapevoli - aggiuneg il primo cittadino - . Le due torri hanno lasciato il segno nel cuore di tante e tanti, in particolare nel cuore di chi ha vissuto a Bologna. Eric Smith è un leader del pensiero e dell’innovazione a livello globale, per questo il suo gesto assume un significato ancora più grande nella città del supercomputer e delle torri. Bologna è nel mondo".