Vaccini, scatta il milionesimo in Emilia-Romagna, Bonaccini: "Con questo ritmo, vaccinati entro l'estate"

Richiamo in fiera per un 82enne, alla presenza dell'assessore Donini

"Oggi in Emilia-Romagna abbiamo raggiunto un risultato importante: superato il milione di cittadini vaccinati con almeno una dose, dei quali quasi mezzo milione già con due".

Non nasconde soddisfazione il governatore Stefano Bonaccini, per lo scatto del milionesimo vaccinato, un 82enne, richiamato ieri all'hub della Fiera per completare il ciclo delle iniezioni. Per l'occasione si è presentato l'assessore alla salute Raffaele Donini.

"Siamo ad un buon passo come somministrazione giornaliera", fa il punto l'assessore. "Contiamo alla fine della prossima settimana di raggiungere complessivamente i 40mila vaccini al giorno e speriamo non sia solo un giorno da leoni, ma l'inizio di un periodo di consegne costanti e adeguate per velocizzare questa fase di vaccinazione di masse che è fondamentale per sconfiggere la pandemia".

"Fino ad ora scarseggiavno le dosi -scrive Bonaccini sui social- non certo l’organizzazione della nostra macchina sanitaria. Con quelle in arrivo siamo pronti a salire a oltre 40mila somministrazioni al giorno dalla fine della prossima settimana, secondo l'obiettivo fissato dal piano nazionale per arrivare a 500mila nel Paese. Ritmo che ci permetterà di vaccinare tutti coloro che lo vorranno entro l'estate".