Minacce e abuso di alcol: moglie e figli fuggono in commissariato, arrestato 58enne

Un cittadino tunisino di 58 anni è stato arrestato per maltrattamenti nella serata di ieri, 15 novembre. Alle 22, una donna, cittadina marocchina sulla 50ina, si è rivolta al commissariato Bolognina, dopo essere uscita di casa per sfuggire alle minacce del marito ubriaco.

Poco più tardi anche i tre figli, un maggiorenne e due minori, sono arrivati al commissariato in stato di agitazione. La donna ha riferito che non si trattava del primo episodio, ma di non aver mai denunciato il marito.

Così gli agenti sono entrati nell’abitazione della famiglia e hanno trovato l'uomo completamente ubriaco e l' hanno arrestato. E' stato portato in carcere in attesa della convalida.

Qualche settimana fa, hanno arrestato due uomini, in entrambi i casi per violazione del divieto di avvicinamento alle ex compagne che avevano denunciato maltrattamenti.

In stazione a Bologna, qualche sera fa, è stato arrestato l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie, Anastasia Alashri, 23 anni, impiegata come cameriera in un ristorante di Fano e scomparsa da 48 ore. Era stata ritrovata cadavere nelle campagne.

Secondo i dati dell'Osservatorio regionale, nel corso del 2020 (ultimi rilevamenti disponibili) in Emilia-Romagna le donne che si sono rivolte in Pronto soccorso, con successiva diagnosi di violenza, sono state 450 rispetto ad una media di circa 735 per anno nel biennio 2018-2019 (-37,8%) in parte giustificabile dal lockdown conseguente alla pandemia Covid.

Nel triennio 2018-2020 le donne che hanno avuto almeno un accesso in un Ps del territorio regionale conclusosi con una diagnosi di violenza sono state 1.919, per un numero totale di accessi con diagnosi di violenza nell’arco del triennio pari a 2.007 (1,05 accessi pro capite). Le stesse donne nell’arco del triennio hanno effettuato anche altri accessi in Pronto soccorso, quasi 6 mila, con diagnosi diverse da quelle riferibili all’area della violenza.