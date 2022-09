Minaccia automobilista per una mancata precedenza, con sé uno spray illegale

Una denuncia per minacce aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Protagonista della vicenda, un italiano di 43 anni che ieri mattina alle 10, nei pressi della rotonda di via Cavalieri Ducati a Borgo Panigale, ha minacciato un automobilista dopo un diverbio nato per una brusca manovra e una mancata precedenza.

Il 34enne, in auto con la moglie ed il figlio, ha allertato i poliziotti comunicando la targa e dicendo di essere stato minacciato con un fodero nero, che sembrava la custodia di una pistola. Rintracciato dagli agenti, il 43enne è stato perquisito. Con sé aveva uno spray urticante illegale che gli è stato sequestrato.