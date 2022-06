Vuole salire sul bus con la bici, poi minaccia l'autista con un cutter

Un 52enne è stato denunciato dai carabinieri perché ha minacciato l'autista di un bus con un cutter. È successo stanotte in via Rizzoli quando l'uomo, bolognese, verso le 2 pretendeva di salire sul bus 62 con la bicicletta.

Quando l'autista gli ha detto che non si poteva, lo ha minacciato prima con un flauto in legno, poi anche con un cutter. All'arrivo dei militari, allertati dall'autista, l'uomo ha opposto resistenza ed è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto illegale del cutter.