Spaccio e minacce con il coltello: raffica di arresti

Episodi di spaccio, ma anche un caso di minaccia con il coltello. La polizia è intervenuta in diversi casi nella giornata di ieri, per arrestare in tutto sei persone al termine di altrettanti episodi, e denunciarne una settima.

In via Galliera una segnalazione di spaccio in atto ha portato a fermare un 27enne, cittadino tunisino, con un bilancino, 580 Euro in contanti e alcuni grammi di hashish. Esito analogo per piazza XX settembre, dove a essere portato via è stato 22enne cittadino nigeriano: addosso gli sono stati trovati diversi grammi di svariate sostanze, oltre a qualche centinaio di Euro in contanti.

Sempre ieri, ma questa volta in via Manzi, un controllo di un volto noto ha portato alla carcerazione di un 37enne cittadino tunisino: su di lui pendeva un ordine di carcerazione per un residuo di pena da scontare. L'uomo ha cercato anche di occultarsi alla vista degli agenti, i quali però lo hanno ugualmente riconosciuto.

Nel pomeriggio in via Zanardi, l'episodio più pericoloso. Un uomo, poi identificato come un cittadino italiano classe 1966, è stato segnalato in strada con un coltello, intento a proferire minacce di morte ai passanti, per motivi ignoti. Al soggetto, pregiudicato, è stata notificata una denuncia per minacce morte gravi e aggravate, porto abusivo armi.

Due persone sono state portate via in manette da via Montebello, dove ieri alle 18 la polizia è stata chiamata per un taccheggio. In due hanno cercato di portare via alcune confezioni di sushi. Nella colluttazione che è seguita con gli addetti alla vigilanza, è stata lanciata anche una bottiglia. Alla fine un 48enne e un 34enne, rispettivamente cittadini italiano e tunisino, dovranno rispondere dell'accusa di rapina impropria in concorso.

Infine, alle due di notte, in via Rivani, un giovane di 20 anni è stato arrestato per furto, poiché trovato vicino a uno scooter e a un'auto con evidenti segni di scasso, e in possesso di una chiave ad urto.