In una mano un coltello, nell'altra un orsacchiotto: minacce in via Petroni

Minaccia i baristi con un coltello, ma nell'altra mano ha Winnie the Pooh, l'orsacchiotto protagonista dei racconti per bambini. E' accaduto intorno alle 22 di ieri, 27 gennaio, e i carabinieri sono intervenuti per be due volte in via Petroni, alle 22 e all'una di questa notte.

Il protagonista della strana accoppiata è un cittadino colombiano di 28 anni, privo di documenti di identità e ubriaco che, dopo aver minacciato i baristi di alcuni locali, ha iniziato a molestare i clienti. Dopo la segnalazione al 112, i militari sono arrivati sul posto, lo hanno bloccato e sottoposto la lama a sequestro.

Il 28enne è stato denunciato a piede libero per porto illegale di armi e minacce aggravate.

Un episodio simile era accaduto agli inizi del mese in via Zamboni, dove un cittadino tanzaniano di 37 anni, già pregiudicato e ubriaco, prima aveva infastidito la clientela all'interno di un locale, inveendo contro i dipendenti, poi, una volta uscito aveva estratto il coltello.