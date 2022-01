No Vax e minacce ai giornalisti precari, Aser: "Mobilitazione nazionale, bisogna tutelare i cronisti"

L'Associazione della stampa dell'Emilia-Romagna (Aser) oggi ha organizzato un evento a Bologna per dire basta alle condizioni di lavoro precarie dei giornalisti che, sempre più spesso, si ritrovano in tribunale contro no vax e negazionisti del covid per aver raccontato fatti di cronaca. All'iniziativa, preceduta da un incontro con un gruppo di precari, ha preso parte anche il presidente della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), Beppe Giulietti.

"L'obiettivo è richiamare l'attenzione su una questione che ci sta molto a cuore – spiega il presidente dell'Aser, Matteo Naccari – e cioè il lavoro dei giornalisti precari che in questa situazione, con i gruppi negazionisti e no vax che imperversano, si ritrovano allo sbaraglio mentre raccontano i fatti di cronaca. Fanno il loro lavoro per pochi euro e rischiano, come succede per Valerio Lo Muzio, freelance di Repubblica, un'odissea in Tribunale".

Lomuzio ha riportato le minacce ricevute negli ultimi mesi e ha raccontato il difficile percorso giudiziario che ha dovuto affrontare solo per aver svolto il proprio lavoro. Un anno fa documentò il mancato rispetto delle norme anti Covid da parte del pub Halloween di via Stalingrado e per questo ha subito un tentativo di aggressione, successive minacce e poi due querele da parte del titolare del locale e di un cliente.

Un caso putroppo non isolato quello del giornalista di Repubblica e che riguarda tanti altri precari che vengono minacciati mentre svolgono quotidianamente con coscienza un lavoro pagato solo pochi euro.

Situazioni di cui "molto spesso la politica e le istituzioni si dimenticano", lamenta Naccari. Intanto, in ballo ci sono anche "spese molto pesanti dal punto di vista legale e quindi cerchiamo di essere al loro fianco", aggiunge Naccari, segnalando che nel caso di Lo Muzio si parla di un esborso di 20mila euro. "Cifra che da precario freelance non potrei permettermi neanche in sette vite", sottolinea il diretto interessato. Allo stesso tempo, "le persone che ci insultano e picchiano non vengono punite perché la magistratura è carente", afferma Naccari.

Lo Muzio, intanto, l'1 febbraio dovrà presentarsi davanti al Gup. Il titolare del pub lo ha querelato per diffamazione a mezzo stampa, violenza privata, violazione della privacy "e tutto questo semplicemete per aver fatto il mio mestiere", afferma il cronista. La Procura ha chiesto l'archiviazione, ma il querelante si è opposto. L'archiviazione è stata richiesta anche per la querela del cliente, ma per la tenuità del fatto: quindi "secondo la Procura avrei commesso dei reati, ma credo sia ingiusto- dichiara Lo Muzio- dato il contesto e la presenza di tutti i criteri di notiziabilità e di interesse pubblico".

"Trovo vergognoso che ci siano editori che seguano processi di giornalisti minacciati e che non si costituiscano parte civile perché non contrattualizzati", ha detto Giulietti che ha chiesto una norma di legge contro l’interruzione del diritto di cronaca. Il presidente della FNSI ha ringraziato l’Aser per il sostegno legale fornito a Lomuzio e per quello fornito a tutti i precari per il miglioramento delle loro condizioni.

"Da Bologna deve partire un percorso che non può essere accantonato", ha specificato Giulietti che ha auspicato per il 2022 iniziative comuni della Federazione e dell’Ordine dei Giornalisti su querele bavaglio ed equo compenso. A prendere la parola durante la conferenza anche Valerio Tripo ex collaboratore di Repubblica Palermo a cui assieme ad altri colleghi dopo anni e anni di collaborazione non è stato rinnovato il contratto dopo aver chiesto la stabilizzazione.