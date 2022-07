"Finirai come quella di Brescia": le minacce alla ex gli costano una denuncia

È finita con una denuncia per un 55enne a Bologna, trovato con un machete in casa nel corso di una perquisizione, scattata dopo la denuncia di minacce di morte alla sua ex.

I carabinieri sono andati al domicilio del soggetto dopo che la donna, una 37enne, ha denunciato le ripetute minacce con le quali lui le intimava di ritornare insieme e di non lasciarlo, a partire dalla fine della loro peraltro breve relazionie, intorno a fine maggio.

Tra gli epiteti anche il richiamo al terribile delitto di Carol Maltesi, la donna uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa nel milanese, prima di essere dispersa nei boschi della Val Camonica.

Intenzioni dichiarate spente sul nascere da una perquisizione dei carabinieri a casa dell'uomo, i quali hanno rinvenuto un machete. Per questo, dopo i dovuti accertamenti, nei suoi confronti si è proceduto con l'accusa di minacce gravi.