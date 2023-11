Minacce e maltrattamenti verso la moglie: 38enne colpito da misura cautelare

“Ti faccio finire sulla sedia a rotelle! Ti taglio la testa!”. Questa sono solo alcune delle minacce che un uomo di 38 anni, di origine straniera, rivolgeva alla moglie perché non in grado di accettare il lavoro della donna come cameriera in un locale notturno. Pertanto, l’uomo è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a dall’allontanamento della casa familiare.

Il tutto nasce ad ottobre, quando una donna sulla quarantina si è rivolta ai Carabinieri di Castel San Pietro Terme per denunciare il marito, il quale aveva iniziato a trattarla male, anche davanti ai due figli minorenni, perché non in grado di accettare il nuovo lavoro della donna. Lei, quindi, ha chiesto ai militari di essere collocata in una struttura per proteggere la propria incolumità e quella dei figli, e ha riferito di essere stata minacciata di morte dal marito. In particolare, la donna ha raccontato di aver ricevuto diverse minacce, con frasi tipo “Ti lascio sulla sedia a rotelle! Ti taglio la testa! Ti ammazzo! Torna a casa!”. Una notte, poi, la donna ha ricevuto una chiamata da parte della figlia, la quale riferiva alla madre che il padre era uscito di casa per recarsi sul posto di lavoro della moglie per “darle fuoco”. Il gestore del locale, preoccupato per la sua dipendente, ha quindi allertato i Carabinieri, i quali si sono subito recati al locale intercettando il marito della donna, che nel frattempo si era messo a dormire in auto. Pertanto, l’uomo è stato fermato e sottoposto alla misura cautelare.