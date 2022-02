Minacce ed estorsione alla ex: arrestato giovanissimo stalker

La polizia ha arrestato un 17enne per estorsione, denunciandolo anche per atti persecutori. Il 113 è stato allertato ieri, 8 febbraio, da un passante che aveva visto una ragazzina piangere in strada: ha riferito che un ragazzo le aveva rubato gli occhiali e, per restituirli, aveva chiesto 20 euro.

Gli agenti hanno individuato e perquisito il ragazzo che aveva in tasca due banconote da dieci euro. La ragazza era molto agitata pertanto è stata aiutata sul posto dai sanitari del 118, poi si è recata con la madre a sporgere denuncia.

La polizia ha dunque appurato che i due ragazzi avevano avuto una relazione, ma, una volta interrotta, il 17enne avrebbe iniziato a tempestarla di telefonate e messaggi, a frequentare gli stessi posti, fino alle minacce. E' dunque stato arrestato e rinchiuso nel carcere del Pratello.

(Foto archivio)