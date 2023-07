Minacce di morte alla compagna: 40enne allontanato dalla casa familiare

Un uomo sulla quarantina, di origine straniera, è stato colpito da un’ordinanza per l’allontanamento dalla casa familiare dove viveva con la compagna e i figli. L’uomo avrebbe cominciato a minacciare di morte la donna per gelosia, tanto da costringerla a rivolgersi all’Arma. Lei, di origine straniera e sulla cinquantina, ha riferito di non sentirsi più sicura, e di temere per l’incolumità dei figli. L’uomo, incensurato, disoccupato e residente a Bologna, è stato ora indagato per maltrattamenti contro i conviventi.